Android-смартфоны атаковал «неубиваемый» троян

01.11.2019 15:00

Специалисты компании Symantec сообщают о новом вредоносном ПО под названием Xhelper, которое стремительными темпами заражает Android-устройства, сообщает GaGadget.

Источники заражения — редиректы и подозрительные сайты, которые переадресуют пользователей на страницы с приложениями для Android.

Цель Xhelper проста: он заваливает пользователя рекламой и спамом. Все дороги ведут в Play Store, откуда предлагается установить разные приложения. С каждого скачивания разработчикам Xhelper «капают» проценты.

По подсчетам специалистов, троян уже заразил порядка 45 тысяч смартфонов. Большинство из них в Индии, США и России.

Удалить Xhelper невозможно, так как он устанавливает себя как отдельную автономную службу. Не помогает ни удаление в настройках ОС, ни даже сброс до заводских настроек.