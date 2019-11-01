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Появились первые изображения смартфона-раскладушки Motorola
01.11.2019 09:15
Вчера в Сети появились первые изображение предстоящего складного смартфона Motorola Razr, сообщает iLenta.com.
Фото, опубликованные известным инсайдером Эваном Блассом (@evleaks) в Твиттере, показывают дизайн Motorola Razr. Как видно, он выглядит почти так же, как легендарный RAZR V3, выпущенный в 2004 году.
Ожидается, что Motorola Razr (2019) получит 6,2-дюймовый основной экран в разложенном состоянии с разрешением 2142х876 пикселей. В сложенном состоянии пользователям будет доступен вспомогательный внешний экран с разрешением 800х600 пикселей. Телефон будет работать на базе чипсета Snapdragon 710 в сочетании с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной.
Теги: смартфон, Motorola, раскладушка
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