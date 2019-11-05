Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Microsoft перевела работников на четырехдневку

05.11.2019 14:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Microsoft перевела работников на четырехдневку

Компания Microsoft перевела свой офис в Японии на 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент оказался очень успешным – производительность сотрудников только повысилась, сообщает Телеканал новостей «24».
Перейдя на новую систему работы с тремя выходными в неделю, компания отметила скачок уровня производительности почти на 40%.
Но это не единственное преимущество этого эксперимента. Новшество позволило компании сократить расходы: на 23,1% снизилось потребление электроэнергии и на 58,7% меньше страниц, напечатанных за этот период.
Нововведение также очень положительно восприняли работники – 92,1% из них заявили, что им понравилась четырехдневная рабочая неделя.



Теги: Microsoft, рабочий день, неделя
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх