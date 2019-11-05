Microsoft перевела работников на четырехдневку

05.11.2019 14:15

Компания Microsoft перевела свой офис в Японии на 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент оказался очень успешным – производительность сотрудников только повысилась, сообщает Телеканал новостей «24».

Перейдя на новую систему работы с тремя выходными в неделю, компания отметила скачок уровня производительности почти на 40%.

Но это не единственное преимущество этого эксперимента. Новшество позволило компании сократить расходы: на 23,1% снизилось потребление электроэнергии и на 58,7% меньше страниц, напечатанных за этот период.

Нововведение также очень положительно восприняли работники – 92,1% из них заявили, что им понравилась четырехдневная рабочая неделя.