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Microsoft перевела работников на четырехдневку
05.11.2019 14:15
Компания Microsoft перевела свой офис в Японии на 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент оказался очень успешным – производительность сотрудников только повысилась, сообщает Телеканал новостей «24».
Перейдя на новую систему работы с тремя выходными в неделю, компания отметила скачок уровня производительности почти на 40%.
Но это не единственное преимущество этого эксперимента. Новшество позволило компании сократить расходы: на 23,1% снизилось потребление электроэнергии и на 58,7% меньше страниц, напечатанных за этот период.
Нововведение также очень положительно восприняли работники – 92,1% из них заявили, что им понравилась четырехдневная рабочая неделя.
Теги: Microsoft, рабочий день, неделя
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