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Xiaomi представила свои первые "умные" часы (ВИДЕО)

05.11.2019 16:45
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Xiaomi представила свои первые "умные" часы (ВИДЕО)

5 ноября китайская компания Xiaomi представила свои первые "умные" часы, которые получили название Mi Watch. Новый гаджет будет доступен по цене $185, сообщает ICTV.
На борту умных часов, которые называют “маленьким смартфоном на запястье”, установлена операционная система MIUI for Watch. Диагональ экрана – 1,78 дюйма, корпус выполнен из нержавеющей стали.
При помощи Xiaomi Mi Watch можно звонить, не доставая смартфон, а также расплачиваться в магазине – модуль NFC присутствует. Также гаджет можно использовать для управления всеми устройствами “умного дома”. Кроме того, часы умеют проигрывать музыку без смартфона благодаря встроенному плееру.
Благодаря аккумулятору на 570 мА/ч Xiaomi Mi Watch  может работать до двух суток.



Теги: смартфон, часы, Xiaomi
 
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