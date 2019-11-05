Xiaomi представила свои первые "умные" часы (ВИДЕО)

05.11.2019 16:45

5 ноября китайская компания Xiaomi представила свои первые "умные" часы, которые получили название Mi Watch. Новый гаджет будет доступен по цене $185, сообщает ICTV.

На борту умных часов, которые называют “маленьким смартфоном на запястье”, установлена операционная система MIUI for Watch. Диагональ экрана – 1,78 дюйма, корпус выполнен из нержавеющей стали.

При помощи Xiaomi Mi Watch можно звонить, не доставая смартфон, а также расплачиваться в магазине – модуль NFC присутствует. Также гаджет можно использовать для управления всеми устройствами “умного дома”. Кроме того, часы умеют проигрывать музыку без смартфона благодаря встроенному плееру.

Благодаря аккумулятору на 570 мА/ч Xiaomi Mi Watch может работать до двух суток.



