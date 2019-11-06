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Adobe анонсировала "смартфонный Photoshop" с ИИ

06.11.2019 11:30
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Adobe анонсировала "смартфонный Photoshop" с ИИ

На предстоящей конференции Adobe MAX 2019 будет официально представлено мобильное приложение Photoshop Camera на базе ИИ-алгоритмов, которое уже доступно ограниченному кругу пользователей в виде предварительной версии на iOS и Android, сообщает Znaj.ua.
Photoshop Camera использует платформу Adobe Sensei, чтобы распознать объекты на изображении, будь то селфи, пейзаж или еда, и автоматически подбирает подходящие фильтры и эффекты. Причём применить их можно и в режиме реального времени, ещё до того, как вы сделаете снимок. Грубо говоря, теперь у пользователей планшетов появился тот же фотошоп, но с уклоном на нейросеть.



Теги: искусственный интеллект, Android, Photoshop, iOS
 
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