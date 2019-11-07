lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G

07.11.2019 10:00

Мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будут тестировать технологию 5G в магазинах оператора в шести городах Украины, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Так, 5G в диапазоне n78 будет демонстрироваться в магазинах lifecell в Киеве (Бессарабская площадь и ТЦ Оушен Плаза), Днепре (бул. Европейский), Харькове (ул. Ярослава Мудрого), Львове (просп. Свободы), Одессе (ул. Дерибасовская) и Черкассах (ул. Смилянская).

Управление оборудованием базовой станции Radio DOT System будет осуществляться специализированным тестовым ядром сети (5G EPC) с ограниченной функциональностью. Будет доступ к публичной сети интернет, без возможности осуществления голосовых вызовов.