Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G10:00
- Океан выплюнул на берег загадочное чудовище, похожее на мозг: жуткие кадры20:00
- Безобидное приложение сделает "минус" на счету украинца17:25
- Adobe анонсировала "смартфонный Photoshop" с ИИ11:30
- Xiaomi представила свои первые "умные" часы (ВИДЕО)16:45
- Microsoft перевела работников на четырехдневку14:15
- Michelin и Maxion создали "неубиваемые" колесные диски (ВИДЕО)14:01
- 5G в Украине: Тестирование в шести городах может начаться уже в этом году11:04
- Xiaomi разработала «умную» подушку10:30
- Тайные функции Android, о которых мало кто знает08:30
lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G
07.11.2019 10:00
Мобильный оператор lifecell вместе с компанией Ericsson с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будут тестировать технологию 5G в магазинах оператора в шести городах Украины, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Так, 5G в диапазоне n78 будет демонстрироваться в магазинах lifecell в Киеве (Бессарабская площадь и ТЦ Оушен Плаза), Днепре (бул. Европейский), Харькове (ул. Ярослава Мудрого), Львове (просп. Свободы), Одессе (ул. Дерибасовская) и Черкассах (ул. Смилянская).
Управление оборудованием базовой станции Radio DOT System будет осуществляться специализированным тестовым ядром сети (5G EPC) с ограниченной функциональностью. Будет доступ к публичной сети интернет, без возможности осуществления голосовых вызовов.
Теги: Украина, тестирование, lifecell
Читайте также:
- Межбанк закрылся в диапазоне 7,993-7,998 гривен за доллар
- Закрытие межбанка: цены на доллар остались в диапазоне 7,89-7,90
- Официальный курс валют на четверг, 31 мая
- Межбанк открылся в диапазоне 7,956-7,961 грн за доллар
- Курс НБУ на 4 июля: доллар – 24,82 грн, евро – 27,63 грн
- Торги на межбанке проходят в диапазоне 7,893-7,897 за доллар
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом20:45
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
- На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт12:50
- В Горловке из-за обстрела повреждены дома и обесточена часть поселка12:38
- Адский огонь на Донбассе: террористы обстреляли позиции ВСУ08:40
- lifecell назвал шесть городов Украины для тестирования 5G10:00
- Шахтер оформил боевую ничью в Загребе (ВИДЕО)09:40
- В Украине закрыты двести школ. Названы причины09:20
- ВНО-2020: опубликованы правила и образцы тестовых заданий09:05
- Каким знакам Зодиака больше всего везет в бизнесе08:47
- Зеленский обсудил с Президентом Турции Эрдоганом подготовку к заседанию стратегического совета высокого уровня в Киеве08:30
- Украинцев будут штрафовать за перевозку детей без автокресла08:10
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ляшко подрался с Герусом: "Олежка взялся за свое"07:32
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Остерегайтесь, самые кошмарные комбинации знаков Зодиака09:38
- Астрологи назвали самые удачные детские имена для года Крысы22:30
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Ад в Донецке»: По городу активно работают «Грады», все гремит – соцсети
- «Дрожат окна и трясутся стены домов»: На Макеевку ложатся очень сильные залпы
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил
- «Разрывы снарядов и сильные обстрелы»: под Донецком разгорелись бои, есть прилеты