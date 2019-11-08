Lifecell запустил поддержку "виртуальных" SIM-карт

08.11.2019 11:30

Украинский мобильный оператор lifecell анонсировал запуск eSIM-карты. В фирменном магазине оператора уже можно оформить предварительный заказ на стартовый пакет eSIM, сообщает Телеканал новостей «24».

"Мы начали поддерживать новейший стандарт SIM-карт – eSIM. Карта, встроенная в смартфон, уже стало стандартом для флагманских смартфонов крупнейших брендов. Так что спешите оформить предварительный заказ на обслуживание eSIM на сайте lifecell, ведь будущее уже здесь", – прокомментировали новость у оператора.

Стоимость стартового пакета составляет 150 гривен. Далее пользователю нужно отсканировать QR-код с ваучера и выбрать соответствующий тариф.

Что такое eSIM?

Это встроенная или электронная SIM. Она работает благодаря специальному чипу в смартфоне. То есть для работы сети не надо открывать слот и вставлять туда пластиковую SIM-карту. Важным преимуществом eSIM является то, что чип может использовать сразу несколько разных номеров.

Какие девайсы поддерживают eSIM?

На данный момент eSIM поддерживают:

iPhone Xs,

iPhone Xs Max,

iPhone Xr,

iPhone 11

iPhone 11 Pro,

Google Pixel 3,

Google Pixel 3 XL,

Surface Pro.