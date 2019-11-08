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Xiaomi выпустила "антистатический" фен для волос
Китайская компания Xiaomi выпустила новый интересный фен Showsee Negative ion. Новинку разместили на фирменной площадке для коллективного финансирования, сообщает Телеканал новостей "24".
Showsee Negative ion весит всего 450 граммов. Он получил корпус с матовой поверхностью. Конструкция фена удобна и легко складывается.
Новинка оснащена высокопроизводительным двигателем, обеспечивающим скорость выдува до 7,4 м/с. Также здесь разместили 6-лопастной вентилятор с двумя скоростями.
Интересной фишкой нового фена стал встроенный генератор отрицательных ионов. Как пояснил производитель, эти отрицательные ионы нейтрализуют статическое электричество и разглаживают волосы. Таким образом волосы становятся мягкими и блестящими.
Стоимость новинки на краудфандинговой платформе составляет 69 юаней (это 9 долларов или 240 гривен). Правда, в розничной торговле он будет стоить немного дороже.
Теги: волосы, фен, Xiaomi
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