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Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)

14.11.2019 11:30
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Motorola официально представила смартфон-раскладушку Razr 2019 (ВИДЕО)

В ночь на 14 ноября в Лос-Анджелесе Motorola провела презентацию, посвящённую возрождению культовой раскладушки Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, сообщает НВ.
Это складной телефон с новым шарниром, который Motorola называет «Flex View». Устройство получило 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2142х876 с соотношением сторон 21: 9.
В закрытом виде смартфон довольно компактный, всего 72 мм в ширину и 94 мм в высоту, а также 14 миллиметров толщиной. В развернутом виде он сохраняет ту же ширину, но достигает 172 мм в высоту. Дополнительный дисплей также получил OLED-панель, но на 2.7 дюйма с соотношением 4:3 и разрешением 600х800p. На нём отображается время и уведомления.
Смартфон построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 710, имеет только две камеры (разрешение основной — 16 Мп, фронтальной — 5 Мп), оснащен аккумулятором емкостью 2510 мАч. Объемы оперативной и встроенной памяти составили 6 и 128 ГБ соответственно.
Motorola RAZR будет официально запущен в продажу в январе 2020 по цене $ 1499.



Теги: смартфон, Motorola, раскладушка, презентация
 
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