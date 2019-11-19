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В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине

19.11.2019 08:30
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В Кабмине назвали сроки запуска 5G в Украине

Через три года в Украине появится 5G интернет. Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест, передает УНН.
Александр Шелест сказал, что для внедрения 5G необходимы те же частоты, что и в Европе — 700 мегагерц, 3,4-3,8 гигагерца и 27 ГГц. Лицензии на использование 5G будут выдавать на основе тендера.
"Цель правительства на пять лет — охват 80% домохозяйств фиксированным широкополосным интернетом. Причем мы имеем в виду не просто предоставить возможность, а не менее 70% — именно подключение и использование услуг. Официальная статистика свидетельствует, что уровень проникновения фиксированного интернета у нас — около 30-35%", — добавил он.



Теги: запуск, УкрАвто, 5G
 
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