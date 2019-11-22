Tesla представила свой первый электропикап

22.11.2019 10:30

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристичным дизайном - Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе возле ракетного завода Space X, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Размер Tesla Cybertruck - 5,8 на 1,8 метра. По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship: она может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия.

Пикап оснащен автоматически адаптируемой подвеской, которая может увеличивать клиренс до 40 сантиметров. Tesla Cybertruck идет в базе с автопилотом.

Запас хода - от 400 до 800 км. До 60 миль (96,6 км) электрокар разгоняется за 2,9 с.

Внутри пикапа есть розетки на 110 и 220 вольт.

На рынке будет представлено три версии пикапа: одно-, двух и трехмоторная.

Стоимость - от $39 900 до $69 900.