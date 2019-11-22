Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

Tesla представила свой первый электропикап

22.11.2019 10:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Tesla представила свой первый электропикап

Глава американской компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап с футуристичным дизайном - Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе возле ракетного завода Space X, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Размер Tesla Cybertruck - 5,8 на 1,8 метра. По словам Маска, кузов пикапа сделан из той же стали, что и космический корабль SpaceX Starship: она может выдержать удар кувалдой и даже выстрел из 9-миллиметрового огнестрельного оружия.
Пикап оснащен автоматически адаптируемой подвеской, которая может увеличивать клиренс до 40 сантиметров. Tesla Cybertruck идет в базе с автопилотом.
Запас хода - от 400 до 800 км. До 60 миль (96,6 км) электрокар разгоняется за 2,9 с.
Внутри пикапа есть розетки на 110 и 220 вольт.
На рынке будет представлено три версии пикапа: одно-, двух и трехмоторная.  
Стоимость - от $39 900 до $69 900.



Теги: пикап, презентация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх