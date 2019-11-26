Huawei представила самый мощный в мире Android-планшет

26.11.2019 11:00

Компания Huawei официально представила MatePad Pro — самый мощный планшетный компьютер на базе Android из всех, доступных в настоящее время на рынке, сообщает 3DNews.

Устройство оснащено фирменным процессором Kirin 990. Чип объединяет восемь ядер (квартеты Cortex-A76 и Cortex-A55), графический ускоритель Mali-G76 и нейропроцессорный модуль NPU. Объём оперативной памяти в зависимости от модификации составляет 6 Гбайт или 8 Гбайт.

Дисплей на матрице IPS имеет размер 10,8 дюйма по диагонали и обладает разрешением Quad HD+ (2560 x 1600 точек). Благодаря безрамочному исполнению эта панель занимает 90 % площади фронтальной поверхности корпуса.

В экране имеется небольшое отверстие: здесь установлена фронтальная 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0. Сзади располагается 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/1,8.

Комплект поставки включает перо M-Pencil с распознаванием 4096 уровней силы нажатия. Подзарядка стилуса может осуществляться беспроводным способом от батареи самого планшета.

Гаджет несёт на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмник спутниковой навигационной системы GPS и флеш-накопитель вместимостью до 512 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты nanoSD.

Габариты составляют 159 x 246 x 7,2 мм, вес — 460 г. За питание отвечает мощный аккумулятор ёмкостью 7250 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 10.

Цена MatePad Pro с поддержкой только Wi-Fi начинается с $470, а модель с модемом 4G/LTE обойдётся минимум в $540. В начале следующего года выйдет версия MatePad Pro 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.