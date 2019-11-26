Первый электромобиль Skoda сошел с конвейера

26.11.2019 16:00

В Братиславе стартовало производство Skoda Citigo-e iV. Это самый доступный электромобиль концерна Volkswagen и дебютный электрокар чешской марки, сообщает АвтоЦентр.

Первые авто доставят покупателям в начале 2020 года. Электрокар Шкода в Европе будет стоить от 23 930 евро, однако с учетом субсидий и льгот в некоторых странах ЕС его цену можно снизить и до 18 тыс. евро.

Напомним, что электрокар Skoda Citigo-e iV оснащен мотором мощностью 82 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 36,8 кВт*ч. Заявленный запас хода – 260 км по циклу WLTP.