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В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро
В Нидерландах стартап Squad Mobility открыл предварительные заказа на свои городские электрокары Squad на солнечных батареях, сообщает ТСН.
Двухместный шаттл с солнечной панелью на крыше сможет развивать максимальную скорость 45 км/час. В перспективе должна появится более мощная версия, в которой "максималку" повысят до 80 км/час.
По словам генерального директора компании Роберта Ховерса, батарея солнечных элементов способна обеспечить до 9000 км пробега в год.
Автомобиль рассчитан на использование только в теплую пору года, так как в нем отсутствуют двери или боковые панели. Крышу поддерживают только стойки и ветровое стекло.
Вместе с тем для тех, кто захочет чувствовать себя более защищенным, компания обещает установить дополнительные боковые двери.
Предварительная стоимость ситикара составляет 5,7 тысячи евро.
Теги: Нидерланды, электромобиль, солнечная энергия
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