Xiaomi представила умную кровать

29.11.2019 11:30

Компания Xiaomi представила умную кровать 8HMilan Smart Electric Bad, которая была разработана ее партнером Chengdu Fun Sleep Technology Co. Ltd, сообщает iLenta.com.

Основная ее особенность — это возможность менять форму при помощи кнопок и голосового управления.

Новинка оснащена механизмом с двумя двигателями, который позволяет пользователям независимо контролировать как верхнюю, так и нижнюю половину кровати. Кроме того, спинка регулируется от 0 до 60 градусов, в то время как место для ног поднимается до 30 градусов. По умолчанию пользователям также предоставляется 5 предустановленных режимов

Xiaomi 8HMilan Smart Electric Bad будет доступна для покупки на краудфандинговой платформе с 3 декабря по цене 1999 юаней или примерно 285 долларов США.