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Архив - Наука и технологии

Найден способ легального обновления Windows до «десятки»

02.12.2019 11:00
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Найден способ легального обновления Windows до «десятки»

Корпорация Microsoft официально прекратила предоставлять возможность бесплатного обновления Windows 7 и Windows 8.1 до Windows 10 в декабре 2017 года. Однако, некоторым пользователям удалось установить «десятку» бесплатно с помощью программы Media Creation Tool, сообщает 3DNews.
Данный способ работает только при использовании уже активированных версий Windows 7 и Windows 8.1, но не подходит для начальной установки Windows 10. Для загрузки бесплатного обновления потребуется загрузить на свой ПК утилиту Media Creation Tool и воспользоваться ею, выбрав вариант обновления и указав ключ продукта, когда программа этого потребует.



Теги: обновление, лицензия, Windows 10
 
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