Все рубрики раздела
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)11:30
- Ученые создали искусственные нервные клетки08:30
- Ученые сократили время заряда литиевых аккумуляторов до 10 минут10:45
- В Китае выпустили самый большой геймпад в мире17:00
- Найден способ легального обновления Windows до «десятки»11:00
- Apple отреагировала на "крымский" скандал10:30
- Xiaomi представила умную кровать11:30
- Литва построила на Прикарпатье солнечную электростанцию12:45
- В Нидерландах создали "солнечный" электромобиль за 5700 евро10:45
- Xiaomi представила умные часы для детей13:00
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)
4 декабря в Киеве компания Samsung официально представила свой первый смартфон с гибким дисплеем Galaxy Fold, сообщает Телеканал новостей «24».
В разложенном виде Samsung Galaxy Fold имеет 7,3-дюймовый Dynamic AMOLED экран с разрешением 2152х1536 пикселей. В сложенном виде диагональ составляет 4,6 дюйма. В комплект входит специальный защитный чехол.
Он работает на топовом 8-ядерном процессоре Snapdragon 855 в паре с 12 ГБ встроенной памяти. Флеш-накопителя здесь предусмотрено 512 ГБ.
Емкость аккумулятора составляет 4380 мАч. Работает новинка под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.
Galaxy Fold будет продаваться в Украине в ограниченном количестве. И это и не удивительно, ведь цена подойдет не всем. Его стоимость составляет 57 тысяч гривен.
Старт продаж – 21 декабря.
Теги: Samsung, смартфон, гибкость, презентация
- Samsung представила прототип "гибкого" смартфона (ВИДЕО)
- Samsung представила свой первый гибкий смартфон (ВИДЕО)
- Лучшие модели смартфонов Samsung в разных ценовых сегментах
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold разочаровал первых пользователей
- Первая партия "гибких" смартфонов Samsung поступила в продажу
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря10:30
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)14:00
- В Мариуполе фонтан превратят в ледовый каток13:15
- Ситуация на КПВВ Донбасса 4 декабря11:10
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»10:40
- Боевики пообещали не стрелять по электрикам в районе Марьинки09:30
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"16:00
- Завтра в Станице Луганской отключат электричество14:15
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ13:45
- В Покровске установят елку за миллион12:15
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold презентовали в Украине (ВИДЕО)11:30
- Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на Майдан11:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 5 декабря10:30
- Стартовала продажа билетов на Евро-202010:00
- Вышел первый официальный трейлер к новому "Бонду" (ВИДЕО)09:30
- Зеленский поговорил по телефону со Скабеевой09:00
- СБУ задержала личного охранника Медведчука08:30
- ГСЧС назвала вероятную причину пожара в одесском колледже08:00
- Пресс-секретарь СБУ объяснила "обыски у Медведчука" путаницей20:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Жители Донбасса записали видеообращение к Путину (ВИДЕО)
- В Донецке "Амстор" "реинкарнировал" в MOLOKO
- Тука назвал два варианта выплаты пенсиий жителям ОРДЛО
- Силовики "ДНР" запугивают жителей Донбасса "прослушкой СБУ"
- В "ДНР" попала в аварию машина ОБСЄ
- Ситуация на блокпостах Донбасса 2 декабря
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром 3 декабря
- Луганский медуниверситет получил российскую аккредитацию
- Украина и Россия подписали договор о транзите нефти
- Завтра будет закрыт КПВВ «Гнутово»