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Архив - Наука и технологии

В Киеве хакеры взломали "умную" остановку

05.12.2019 13:00
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В Киеве хакеры взломали "умную" остановку

На днях на информационном сенсорном стенде на остановке возле цирка в Киеве появилось порно, сообщает ТСН.
Как рассказали в департаменте информационно-коммуникационных технологий, стенд взломали хакеры. "Взрослый" контент провисел на табло около 15 минут.
После случившегося специалисты усилили защиту информационного автомата.



Теги: Киев, порно, остановка, хакеры
 
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