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В Киеве хакеры взломали "умную" остановку
05.12.2019 13:00
На днях на информационном сенсорном стенде на остановке возле цирка в Киеве появилось порно, сообщает ТСН.
Как рассказали в департаменте информационно-коммуникационных технологий, стенд взломали хакеры. "Взрослый" контент провисел на табло около 15 минут.
После случившегося специалисты усилили защиту информационного автомата.
Теги: Киев, порно, остановка, хакеры
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