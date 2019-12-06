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Xiaomi прекращает поддержку устаревших смартфонов (список)
Китайский производитель электроники Xiaomi назвал смартфоны, для которых доступная в настоящее время прошивка MIUI 11 окажется последней, сообщает Internetua.
Прошивка MIUI 12 в любом виде не выйдет для смартфонов Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A (все версии), Mi 5C, Mi Max 2, Mi Note 2, Mi Mix, Mi 5s Mi 5s Plus, Redmi 5 Plus, Mi 5X, Redmi 5A и Redmi 5.
Нельзя не заметить, что хоть поддержка старых смартфонов и прекратится, также как и планшета Mi Pad 3, но все владельцы таких смогут устанавливать на них кастомные прошивки от различных разработчиков. Это программное обеспечение создается энтузиастами практически для всех смартфонов Xiaomi и Redmi, но китайская корпорация не отвечает за его качество и последствия использования такого, поэтому производить установку такого, а затем и использовать, придется на свой страх и риск.
Теги: обновление, прошивка, Xiaomi
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