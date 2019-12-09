Китайские ученые впервые в мире скрестили обезьяну и свинью

09.12.2019 11:00

Первые в мире гибриды обезьян и свиней родились в китайской лаборатории, информирует УНН.

Для создания гибрида, на четвертый день после зачатия 4 тысячам эмбрионов свиней ввели искусственно выращенные клетки обезьян. По данным исследователей, в сердце, печени, легких и коже поросят содержатся ДНК макак-крабоедов. Всего родилось две такие особи, которые умерли в разное время в первую неделю жизни в лаборатории.

"Это первый подобный отчет о многолетних химерах обезьяны-свиньи", - сказал Тан Хай, работник Государственной лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии в Пекине.

Главная цель такого рода исследований - выращивание человеческих органов внутри животных, например свиней для последующей трансплантации.