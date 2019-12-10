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Архив - Наука и технологии

Microsoft прекратила поддержку мобильной версии Windows

10.12.2019 11:00
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Microsoft прекратила поддержку мобильной версии Windows

С 10 декабря американская компания Microsoft окончательно прекратила поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile, сообщает РБК-Украина.
Компания рекомендует оставшимся пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS. При этом смартфоны дальше будут работать, но ряд функций будет недоступен - пользователи не смогут получать от Microsoft обновления системы безопасности, не связанные с безопасностью исправления, бесплатную техническую поддержку и так далее.
"Кроме того, резервное копирование и другие внутренние службы станут недоступны. Впрочем, некоторые сервисы, в том числе загрузка фотографий, восстановление из существующей резервной копии, смогут работать по крайней мере 12 месяцев после окончания поддержки", - говорится в сообщении.



Теги: Microsoft, Windows Mobile, поддержка
 
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