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Архив - Наука и технологии

NASA представила ракету для полетов на Луну (ВИДЕО)

11.12.2019 11:30
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NASA представила ракету для полетов на Луну (ВИДЕО)

Аэрокосмическое агентство NASA в Новом Орлеане представило ракету SLS, предназначенную для регулярных доставок астронавтов на Лунув в рамках проекта Artemis, сообщает Телеканал новостей «24».
По утверждению инженеров, новый корабль претендует на звание самой мощной ракеты, которую когда-либо создавали люди.
Программа SLS идет с существенным отставанием от графика. Сначала первая пилотируемая миссия была запланирована на 2019 год, но позже ее перенесли на 2021 год.



Теги: NASA, Луна, презентация, ракета
 
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