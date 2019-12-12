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Архив - Наука и технологии

Microsoft подготовила "страшилку" для пользователей Windows 7

12.12.2019 12:00
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Microsoft подготовила "страшилку" для пользователей Windows 7

В следующем году заканчивается срок службы Windows 7 — с 14 января система перестанет получать обновления и патчи безопасности, сообщает Файненс.юа.
Чтобы предупредить пользователей, Microsoft в последнем обновлении добавила уведомление, которое будет показываться на весь экран с текстом «ваш ПК с Windows 7 больше не поддерживается».
В информации об обновлении говорится, что окно с предложением обновиться до Windows 10 появится с 15 января. Как часто оно будет показываться — пока не известно. У пользователя будет три варианта взаимодействия с этим окном — напомнить позже, узнать подробнее или больше никогда не показывать.



Теги: Microsoft, Windows 7, предупреждение
 
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