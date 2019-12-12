Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

В Мексике дома для бедных начали печатать на 3D-принтере

12.12.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мексике дома для бедных начали печатать на 3D-принтере

Малообеспеченным жителям штата Табаско на юго-востоке Мексики построили высокотехнологичные дома, напечатанные на 3D-принтере, сообщает Корреспондент.net.
.Производством занимается компания New Story. Всего планируется "напечатать" 50 домов. Здания предназначаются для тех семей, которые живут в крайне неблагоприятных условиях.
Дома обойдутся людям не бесплатно. Так, платежи за жилище растянут на семь лет, а платить надо будет за дом примерно 20 долларов в месяц. В компании отмечают, что стоимость 3D-дома составляет около 1,7 тысяч долларов.
На печать одного дома уходят сутки, после этого его необходимо собрать. Единственное, чего пока "не умеет" принтер, так это производить двери, окна и крышу.
Инженеры компании отмечают, что внутренняя отделка их современным домам без надобности. Однако, на бетонный пол можно постелить линолеум или ковролин.
Здания оборудованы водопроводной системой и есть электричество. Утверждается,что 3D-дома сейсмически устойчивы.



Теги: Мексика, дом, принтер, 3D
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх