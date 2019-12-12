В Мексике дома для бедных начали печатать на 3D-принтере

12.12.2019 17:00

Малообеспеченным жителям штата Табаско на юго-востоке Мексики построили высокотехнологичные дома, напечатанные на 3D-принтере, сообщает Корреспондент.net.

.Производством занимается компания New Story. Всего планируется "напечатать" 50 домов. Здания предназначаются для тех семей, которые живут в крайне неблагоприятных условиях.

Дома обойдутся людям не бесплатно. Так, платежи за жилище растянут на семь лет, а платить надо будет за дом примерно 20 долларов в месяц. В компании отмечают, что стоимость 3D-дома составляет около 1,7 тысяч долларов.

На печать одного дома уходят сутки, после этого его необходимо собрать. Единственное, чего пока "не умеет" принтер, так это производить двери, окна и крышу.

Инженеры компании отмечают, что внутренняя отделка их современным домам без надобности. Однако, на бетонный пол можно постелить линолеум или ковролин.

Здания оборудованы водопроводной системой и есть электричество. Утверждается,что 3D-дома сейсмически устойчивы.