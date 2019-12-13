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Nike запатентовала кроссовки с криптозащитой
Американская компания Nike получила патент на создание кроссовок с блокчейном. Теперь, уверяют в компании, спортивную обувь просто невозможно будет подделать, говорится на сайте Американского бюро по патентам и товарным знакам, сообщает Корреспондент.net.
Блокчейн-совместимые кроссовки получили название CryptoKicks. Теперь покупатель, приобретая данный продукт компании, получит уникальный идентификационный цифровой код кроссовок, который привяжут к конкретному человеку.
Такая схема позволит предотвратить подделку обуви: покупатель всегда сможет посмотреть оригинальность пары кроссовок, просто отсканировав специальный код на коробке.
Если же владелец CryptoKick захочет продать пару обуви, то придется "перепрошивать" и код.
В компании также отмечают, что таким образом смогут контролировать объемы перепродажи своих кроссовок, запросов подделок и дальнейшую судьбу CryptoKick.
Теги: подделка, защита, Nike, криптография
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