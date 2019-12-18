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Крупнейшие технологические компании обвинили в эксплуатации труда детей
Международная правозащитная организация International Rights Advocates предявила коллективный иск пяти ведущим американским технологическим корпорациям за эксплуатацию детского труда. Об этом сообщают правозащитники.
Как отмечается, компаниям Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies и Alphabet, которая является материнской компанией Google, вменяют причастность к "жестокой и грубой" эксплуатации детского труда.
Истцы собрали доказательства, что технологические гиганты получали определенную выгоду от безоглядного применения детского труда при добыче кобальта в Демократической Республике Конго. Авторы коллективного иска отмечают, что дети в стране работают во время добычи кобальтовой руды в условиях каменного века". За изнурительный труд в нечеловеческих условиях несовершеннолетние получают два-три доллара в месяц.
Коллективный иск основан на исках 14 анонимных лиц, большинство из которых - родственники детей, которые погибли или стали калеками во время добычи кобальтовой руды в Конго.
Согласно имеющимся на сегодня данным, на территории Конго содержится более 65% мировых запасов кобальта. Однако добыча его в этой стране постоянно критикуют за массовые нарушения прав работников, в том числе пренебрежение элементарными правилами безопасности, а также за широкое применение детского труда.
По материалам: https://www.rbc.ua/
Теги: технология, мир, дети, Microsoft, Apple, Конго, труд, кобальт, правозащитники
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