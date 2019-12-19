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Volkswagen "озвучил" электромобиль ID.3 (ВИДЕО)
19.12.2019 12:30
Немецкий автоконцерн Volkswagen представил в Берлине "саундтрек" своего электрического хэтчбека ID.3, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Его создали подразделение Volkswagen Design вместе с немецко-венгерским композитором Лесли Мандоки. VW называет звучание электромобиля "звучанием новой мобильности".
Сообщается, что при разработке "мелодии" была использована многослойная композиция для выражения скорости и динамики ID.3.
"Саундтрек" довольно футуристический, но в нем есть уникальный характер. У электромобилей, которые изначально не имели звука, наконец-то появился собственный голос", - отметил ответственный за техническое развитие бренда Volkswagen Франк Вельш.
Теги: звук, Volkswagen, электромобиль
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