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Архив - Наука и технологии

Ученые воссоздали облик святого Николая

20.12.2019 13:00
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Ученые воссоздали облик святого Николая

Группа ученых из лаборатории лицевой анатомии при Ливерпульском университете имени Джона Мура создала трехмерный портрет святого Николая, который называют самым реалистичным и точным, передает FaceNews.ua.
Для воссоздания образа святого Николая ученые использовали антропометрические и исторические данные, применили специальную технологию реставрации лицевых костей и тканей и трехмерную интерактивную технологию.
При реконструкции лица были привлечены все скелетные останки и исторические свидетельства, полученные из имеющихся на сегодня источников.
Исследователям даже удалось воссоздать сломанный нос святого Николая, который после заживления сохранил легкую асимметричность.



Теги: ученые, лицо, Святой Николай
 
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