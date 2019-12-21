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Архив - Наука и технологии

Xiaomi выпустила "умную" игрушку для кошек (ВИДЕО)

21.12.2019 16:00
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Xiaomi выпустила "умную" игрушку для кошек (ВИДЕО)

Furrytail, суб-бренд Xiaomi, выпустил в продажу интерактивную игрушку, которая сможет развлекать кошку, пока хозяина нет дома, сообщает Телеканал новостей «24».
Ее дизайн похож на разбитое яйцо. "Желток" вращается, двигая пушистый помпон на конце.
Корпус из прочного и экологического ABS-пластика полностью безопасен для животных и не имеет запаха. Для включения игрушки предусмотрена кнопка: ее нужно зажать на три секунды, так что она не сработает случайно при ударе о твердую поверхность. Работает устройство от двух батареек ААА.
Игрушка автоматически переходит в режим ожидания через три минуты бездействия для экономии заряда. Когда животное снова захочет поиграть и коснется устройства, он снова включится. Игрушка работает практически бесшумно.
Новинка только что поступила в продажу в Китае, но ее уже сейчас можно купить на AliExpress за 16 долларов (384 гривен).



Теги: кошка, игрушка, Xiaomi
 
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