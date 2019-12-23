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Рядом с Солнечной системой нашли «двойника» Земли
23.12.2019 11:30
Астрономам удалось обнаружить новую экзопланету, которая очень похожа на нашу Землю и располагается на близком расстоянии к ней — лишь 66,5 световых лет, передает FaceNews.ua.
Планету назвали GJ 1252 b, она вращается вокруг красного карлика, который по размерам на 60% меньше Солнца. Масса открытой планеты в 2 раза, а диаметр - в 1,2 раза больше чем у Земли.
Один оборот вокруг своей звезды экзопланета осуществляет за 12,4 земных часа. Ученые предполагают, что она обращена к Солнцу всегда одной стороной. Благодаря этому исследователям легко наблюдать за ней и изучать ее, в ярком освещении от своей звезды.
Теги: Земля, астрономия, двойник
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