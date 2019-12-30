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Эрдоган презентовал первый турецкий автомобиль

30.12.2019 12:00
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Эрдоган презентовал первый турецкий автомобиль

Презентацию первых автомобилей турецкой разработки под маркой TOGG провёл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает МОТОР.
Новинки представляют собой кроссовер и седан с электрической силовой установкой двух разных вариантов мощности: 200 л.с. и 400 л.с. Вторая версия с двумя электромоторами является полноприводной.
Младшая модификация сможет разгоняться до 100 километров в час за 7,6 секунды, старшая — за 4,8 секунды. Запас хода составит 500 километров, будет доступна быстрая зарядка батареи менее чем за полчаса и «автопилот» третьего поколения.
Строительство автомобильного завода в Турции завершится в 2021 году, а первый серийный электрокар сойдет с конвейера в 2022.



Теги: Турция, презентация, автомобиль, Эрдоган
 
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