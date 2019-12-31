АвтоЗАЗ начал сборку российских автомобилей

31.12.2019 12:00

На Запорожском автомобилестроительном заводе начали производство автомобилей под брендом Lada, сообщает "Главком".

В пресс-службе корпорации УкрАвто, в которую входит и запорожский завод, на данный момент информацию не подтверждают, но и не опровергают. Известно только то, что компания уже много лет ведет переговоры с различными производителями, но более конкретно о чем-то можно будет говорить только после того, как будет завершено тестирование технологических возможностей производства ЗАЗа, аудит качества.

В то же время, по данным "Главкома", в салоны уже завезли «пробную» партию Lada Largus (бюджетный универсал, построенный на базе Renault Logan), собранную в Запорожье.