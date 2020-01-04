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"Segway" представил кресло-гироскутер
Американский производитель "Segway", сейчас принадлежащий китайской компании "Ninebot", представил прототип футуристичного средства передвижения под названием S-Pod к выставке CES 2020, которая проходит с 3 по 10 января в Лас-Вегасе, сообщает IXBT.COM.
Электрический S-Pod выглядит как нечто среднее между креслом Профессора Икс и колесницей без лошадей. По словам разработчиков, такое средство передвижения может развивать скорость 40 км/ч. Весит же оно немало — 150 кг. На одной подзарядке батарей можно проехать до 70 км.
S-Pod использует традиционную для гироскутеров Segway технологию сохранения баланса, но управляется не наклонами корпуса пользователя, а с помощью небольшого джойстика, расположенного справа от сиденья.
Финальная версия S-Pod должна дебютировать в 2020 году, а продажи запланированы на 2021 год. Цена пока не раскрывается.
Теги: скутер, кресло, Segway
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