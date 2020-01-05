Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков

05.01.2020 17:00

Vodafone подготовил для своих абонентов рождественский подарок, сообщает Today.ua.

В рамках новогодней акции вы можете получить в подарок год бесплатной мобильной связи, если приобрете смартфон от Samsung и активируете тариф Vodafone SuperNet Pro.

В этот тарифный план входят безлимит внутри сети, сто двадцать минут на звонки другим мобильным операторам и на польские номера, а также десять гигабайт мобильного интернета в месяц. Также тариф Vodafone SuperNet Pro включает в себя безлимитный доступ ко всем социальным сетям, в том числе мессенджерам. Таким образом, предложение более, чем выгодное.

Чтобы принять участие в акции "Год без абонплат" от Vodafone, вам необходимо:

Купить смартфон Samsung в официальном магазине Vodafone.

Купить новую сим-карту оператора.

Активировать его, отправив СМС-сообщение на номер 111.

Пополнить счет на пять гривен.

Отправить СМС-сообщение с кодом на номер 2020 2251.

Выполнив вышеуказанные действия, вы автоматически становитесь участником рождественской акции. Заявка будет рассматриваться в течение двух суток и в случае одобрения абоненту придет СМС-сообщение. Чтобы проверить количество бесплатных дней для общения, необходимо обратиться по номеру *365*1#.