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Архив - Наука и технологии

Представлен первый в мире смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

09.01.2020 12:00
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Представлен первый в мире смартфон с цветным экраном на электронных чернилах

На проходящей этими днями выставке Consumer Electronic Show 2020 был представлен первый в мире смартфон с дисплеем на электронных цветных чернилах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Разработала аппарат китайская компания Hisense, известная своими телевизорами. Использованный в смартфоне цветной экран на электронных чернилах отображает до 4096 цветов. Разработчик утверждает, что изображение на дисплее ее смартфона выглядит и воспринимается лучше, так как он имеет более высокую частоту обновления, чем экраны предыдущего поколения. Масштабное производство подобных экранов начнется во втором квартале, а первые смартфоны с цветными дисплеями E Ink выйдут на рынок в третьем квартале. Hisense пока не раскрывает информацию о конфигурации, стоимости смартфона, а также сроках его выпуска.
Особенностью технологии электронных чернил является ультранизкое потребление энергии, а также способность отображать изображение в отключенном состоянии. Недостаток таких экранов – неспособность быстро обновлять изображение, что делает их непригодными для вывода динамичных сцен – фильмов, игр.



Теги: смартфон, экран, электронные чернила
 
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