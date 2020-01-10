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Представлен первый в мире "гибкий" ноутбук (ВИДЕО)
Во время выставки CES 2020 был представлен первый в мире ноутбук с гибким дисплеем, сообщает Корреспондент.net.
Гаджет под названием Lenovo ThinkPad X1 Fold в разложенном виде представляет собой 13,3-дюймовый планшет с POLED-дисплеем. Его разрешение 2048х1536, а соотношение сторон более приближенное к квадрату - 4:3.
Если планшет согнуть наполовину в "форму ноутбука", то две его части работают отдельно друг от друга. Также в гаджету можно подключить специальную Bluetooth-клавиатуру Mini Fold.
Вес Lenovo ThinkPad X1 Fold всего один килограмм, а толщина - 11,4 мм. Гаджет работает с Windows и на процессорах Intel, название которых пока не раскрывается.
Гаджет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, дисковым накопителем 1 ТБ и поддержкой 5G.
Ориентировочная цена Lenovo ThinkPad X1 Fold около $2 500. В продажу ноутбук должен поступить в середине 2020 года.
Теги: ноутбук, гибкость, Lenovo
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