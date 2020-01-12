В Китае начал работу крупнейший в мире радиотелескоп

12.01.2020 11:00

На юго-западе Китая официально введен в эксплуатацию крупнейший и наиболее чувствительный в мире сферический радиотелескоп FAST, сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что стоимость радиотелескопа с апертурой в 500 метров составила около 170 миллионов долларов.

Его площадь равняется площади 30 футбольных полей, а периметр составляет 1,6 километра. Объект расположен в естественной округлой карстовой впадине в юго-западной провинции Гуйчжоу.

На данный момент FAST является крупнейшим в мире радиотелескопом. Ожидается, что его будут использовать "для раскрытия тайн, связанных с развитием и эволюцией Вселенной".