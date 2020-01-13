Японский миллиардер ищет девушку для совместного полета на Луну

13.01.2020 15:00

Эпатажный японский миллиардер Юсаку Маэдзава решил найти девушку для совместного полета на ракете SpaceX на Луну, сообщает Телеканал новостей «24».

Об этом Маэдзава написал на своей странице в Twitter. Также его объявление уже появилось на специальном сайте. Если он найдет себе спутницу, то они могут стать первой парой, что отправятся к Луне.

От будущей спутницы Маэдзава ждет, что она будет старше 20 лет, яркой и всегда позитивной личностью. Она должна быть заинтересована в космических полетах и подготовке к ним, а также хотеть прожить жизнь на полную.

Заявки миллиардер будет принимать до 17 января. 25-26 января начнется предварительный отбор. В середине февраля Маэдзава проведет свидание с девушками, которых отобрали ранее. В середине марта состоятся финальные свидания, а в конце месяца миллиардер выберет лучшую.

После этого у пары будет около 3 лет, чтобы научиться жить вместе и проверить свои чувства. Полет на SpaceX Starship запланирован на 2023 год.