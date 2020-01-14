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Microsoft прекратила поддержку Windows 7
С сегодняшнего дня, 14 января, компания Microsoft останавливает обслуживание операционной системы Windows 7. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, передает UkraNews.
Так, сообщается, что компания завершает поддержку Windows 7 спустя десять лет.
"После 10 лет поддержка Windows 7 завершается 14 января 2020 года", - заявили в компании.
После этого пользователи не смогут обратиться в техническую поддержку, обновлять ОС, а, следовательно, станут подвергаться повышенной угрозе атаки вирусов.
Также в Microsoft напомнили, что операционная система Windows 7 была разработана более десяти лет назад и уже не может отвечать современным требованиям безопасности.
Пользователям Windows 7 посоветовали обновить устройства до Windows 10. При разработке Windows 10 проблемам кибербезопасности уделялось особое внимание, поэтому система должна эффективно защищать от осложненных киберугроз.
Теги: Windows 7, поддержка, конец
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