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Американские ученые заявили о создании "новой формы жизни" (ВИДЕО)

15.01.2020 11:00
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Американские ученые заявили о создании "новой формы жизни" (ВИДЕО)

Ученые из американского университета Вермонта объявили о создании первых в мире живых, самовосстанавливающихся роботов. Сами ученые назвали свое творение "абсолютно новой формой жизни", сообщает ТСН.
Роботы были созданы из стволовых клеток африканских лягушек вида Xenopus laevis (гладкая шпорцевая лягушка). Именно поэтому они получили название ксеноботы.
Размер этих "живых" существ – менее миллиметра. Как отмечают ученые, они могут свободно перемещаться по сердечно-сосудистой системе человека, выживать без "пищи" в течение несколько недель и даже "работать" в группах.
Пока ученые смогли заставить "новую форму жизни" передвигаться в соответствии с задачами. Этого удалось достичь благодаря тому, что ксеноботы собраны из клеток кожи и сердца эмбриона. Первые - пассивны и служат своего рода внешней оболочкой или каркасом. В то же время клетки сердечной мышцы сокращаются и приводят в движение ксенобота.



Теги: США, робот, жизнь, форма
 
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