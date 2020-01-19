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В аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных
19.01.2020 17:00
В аэропорту столицы Финляндии, Хельсинки появились специализированные туалеты для домашних любимцев. Ежегодно через аэропорт проходят около 10 тысяч собак. Об этом сообщается на сайте Finavia – оператора аэропортов Финляндии, сообщает Телеканал новостей «24».
Установление двух специальных зон для домашних животных имеет целью сделать перелет с ними удобнее. Туалеты разместили у главного входа в терминал №2 и в нешенгенской зоне.
Туалеты спроектированы с учетом потребностей собак, но ими могут пользоваться и другие домашние животные. В компании отмечают, что подобные локации пока не стали привычным явлением в аэропортах Северной Европы, в отличие от США.
Теги: аэропорт, Хельсинки, животные, туалет
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