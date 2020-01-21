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Vodafone запустил поддержку интернета вещей
Мобильный оператор Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей, сообщается в пресс-релизе компании, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Развертывание технологии NB-IоT (интернета вещей - ред.) выполняется на базе сети LTE. Она включает в себя шифрование и аутентификацию на базе sim-карты.
Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. Особенностью стандарта является "высокая проникающая способность сигнала, что дает возможность получения доступа к сети даже в труднодоступных местах", таких как подвалы или шахты лифтов.
Также NB-IoT будет поддерживать режимы сохранения энергии в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Такие режимы обеспечивают минимально возможное потребление энергии и максимальный срок работы устройств – до 10 лет. Это, в свою очередь, "важно для устройств, которые работают от батарейки", говорится в пресс-релизе.
Теги: Интернет, Vodafone, вещи, поддержка
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