Vodafone запустил поддержку интернета вещей

21.01.2020 18:00

Мобильный оператор Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей, сообщается в пресс-релизе компании, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Развертывание технологии NB-IоT (интернета вещей - ред.) выполняется на базе сети LTE. Она включает в себя шифрование и аутентификацию на базе sim-карты.

Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. Особенностью стандарта является "высокая проникающая способность сигнала, что дает возможность получения доступа к сети даже в труднодоступных местах", таких как подвалы или шахты лифтов.

Также NB-IoT будет поддерживать режимы сохранения энергии в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Такие режимы обеспечивают минимально возможное потребление энергии и максимальный срок работы устройств – до 10 лет. Это, в свою очередь, "важно для устройств, которые работают от батарейки", говорится в пресс-релизе.