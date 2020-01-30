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В Финляндии зафиксировали новый вид Северного сияния (ВИДЕО)
30.01.2020 12:00
Исследователи-любители из Финляндии обнаружили совершенно новый вид полярного сияния, сообщает ТСН.
Его отличает необычная форма в виде ярко-зеленый волн, подобных дюнам на песке. Оно возникает на высоте около 100 км в мезосфере.
Теги: Финляндия, открытие, северное сияние
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