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Xiaomi представила "умную" селфи-палку

02.02.2020 16:00
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Xiaomi представила "умную" селфи-палку

Компания Xiaomi Yuemi выпустила монопод для смартфонов со встроенным стабилизатором за $40, сообщает Телеграф.
Устройство оснащено 32-разрядным процессором ARM, 6-осевым гироскопом, различными датчиками стабилизации и магнитным датчиком. Всё это позволит уменьшить дрожание камеры во время записи видеороликов.
В комплекте есть пульт дистанционного управления, который подключается к смартфону через Bluetooth. С его помощью можно управлять одноосевым стабилизатором, например, поворачивать смартфон на 360°. Также стабилизатор способен автоматически фиксировать гаджет в горизонтальном положении.
Длина рукояти в сложенном виде составляет 19 см, а в разложенном состоянии — 42 см.
Ёмкость встроенного аккумулятора — 450 мАч, чего должно хватить на один день съёмки. Если батарея разряжена или устройство просто выключено, стабилизатор можно повернуть рукой и использовать как обычную селфи-палку.



Теги: палка, селфи, Xiaomi
 
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