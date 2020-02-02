Xiaomi представила "умную" селфи-палку

02.02.2020 16:00

Компания Xiaomi Yuemi выпустила монопод для смартфонов со встроенным стабилизатором за $40, сообщает Телеграф.

Устройство оснащено 32-разрядным процессором ARM, 6-осевым гироскопом, различными датчиками стабилизации и магнитным датчиком. Всё это позволит уменьшить дрожание камеры во время записи видеороликов.

В комплекте есть пульт дистанционного управления, который подключается к смартфону через Bluetooth. С его помощью можно управлять одноосевым стабилизатором, например, поворачивать смартфон на 360°. Также стабилизатор способен автоматически фиксировать гаджет в горизонтальном положении.

Длина рукояти в сложенном виде составляет 19 см, а в разложенном состоянии — 42 см.

Ёмкость встроенного аккумулятора — 450 мАч, чего должно хватить на один день съёмки. Если батарея разряжена или устройство просто выключено, стабилизатор можно повернуть рукой и использовать как обычную селфи-палку.