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В Таиланде придумали лекарство от коронавируса

03.02.2020 11:00
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В Таиланде придумали лекарство от коронавируса

Эффективным во время лечения новейшего коронавируса 2019-nCoV оказалось сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда, передает Depo.ua.
Отмечается, что медик из больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.
По его словам, результат теста изменился от положительного до негативного в течение 48 часов.
Медик добавил, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациентки нет следа вируса.



Теги: лекарство, вирус, Китай
 
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