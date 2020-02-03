В Таиланде придумали лекарство от коронавируса

03.02.2020 11:00

Эффективным во время лечения новейшего коронавируса 2019-nCoV оказалось сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда, передает Depo.ua.

Отмечается, что медик из больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.

По его словам, результат теста изменился от положительного до негативного в течение 48 часов.

Медик добавил, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациентки нет следа вируса.