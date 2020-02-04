Все рубрики раздела
- ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты12:00
- В Таиланде придумали лекарство от коронавируса11:00
- Xiaomi представила "умную" селфи-палку16:00
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов16:00
- Huawei обошла Apple по объёмам продаж смартфонов14:00
- В Финляндии зафиксировали новый вид Северного сияния (ВИДЕО)12:00
- В Японии создали роботрактор с искусственным интеллектом (ВИДЕО)12:00
- В Украине стартовали продажи безрамочного "бюджетника" Huawei Y6s17:00
- Xiaomi выпустила «женскую» Bluetooth-клавиатуру12:00
- Boeing испытал самый большой в мире двухмоторный аэробус (ВИДЕО)12:00
ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты
Ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2, предназначенные для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях, приняты на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает Depo.ua.
Гранаты РГО-27С, РГТ-27С2 (или GHTB-27 – hand thermobaric grenade) производства государственного предприятия "Спецоборонмаш" (ранее ГП "Машиностроительная фирма "Артем") предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.
Впервые они были представлены на всеобщее обозрение во время показа новых образцов вооружения на полигоне в Черниговской области в 2017 году. Также можно было их увидеть и ознакомиться с их характеристиками на выставках "Оружие и Безопасность".
При взрыве граната создает на четыре секунды огненную тучу объемом 13 м3, где температура достигает 2500-3000 °C, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. "Квадратный" вариант гранаты позволяет например установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента.
Теги: граната, вооружение, ВСУ
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования11:17
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля10:00
- Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди17:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля16:00
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине13:00
- ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты12:00
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования11:17
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля10:00
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП09:00
- Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар08:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Рейтинг доверия к Зеленскому впервые опустился ниже 50%18:00
- Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди17:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов
- В Таиланде придумали лекарство от коронавируса
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП