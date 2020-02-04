Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Наука и технологии

ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты

04.02.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты

Ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2, предназначенные для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях, приняты на вооружение Вооруженных сил Украины, сообщает Depo.ua.
Гранаты РГО-27С, РГТ-27С2 (или GHTB-27 – hand thermobaric grenade) производства государственного предприятия "Спецоборонмаш" (ранее ГП "Машиностроительная фирма "Артем") предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.
Впервые они были представлены на всеобщее обозрение во время показа новых образцов вооружения на полигоне в Черниговской области в 2017 году. Также можно было их увидеть и ознакомиться с их характеристиками на выставках "Оружие и Безопасность".
При взрыве граната создает на четыре секунды огненную тучу объемом 13 м3, где температура достигает 2500-3000 °C, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. "Квадратный" вариант гранаты позволяет например установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента.



Теги: граната, вооружение, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх