Компьютерные эксперты назвали лучший бесплатный антивирус

06.02.2020 13:00

Немецкая независимая лаборатория AV-Test провела тестирование 18 популярных бесплатных антивирусов, сообщает Телеканал новостей «24».

Победителем стал Microsoft Windows Defender, который получил максимальные оценки в категориях "удобство использования" и "надежность защиты", а также 5,5 балла из 6 возможных по критерию "производительность".

Microsoft Windows Defender продемонстрировал 100% защиту от вредоносных атак, в том числе от угроз нулевого дня, а также отсутствие ложных блокировок и предупреждений.

В частности, приложение успешно распознало 20 428 образцов вирусов, зарегистрированных за последние 4 недели перед проведением испытания.

В ходе тестирования использовалась актуальная версия программы с разрешением на обращение к облачным сервисам и актуальной версией сигнатур.

Для проверки эффективности антивируса проанализировали работу всех его компонентов с использованием реальных угроз. Эксперты также отметили низкий уровень ложных срабатываний – после анализа 1 384 100 образцов антивирус ошибся всего в двух случаях.