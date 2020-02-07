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Архив - Наука и технологии

Астронавт НАСА установила рекорд по продолжительности космических миссий среди женщин

07.02.2020 12:00
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Астронавт НАСА установила рекорд по продолжительности космических миссий среди женщин

Астронавт НАСА Кристина Кох вернулась на Землю, завершив самый длинный космический полет, когда-нибудь выполненный женщиной. Она провела на Международной космической станции 328 дней, сообщает телеканал 112 Украина.
В прямом эфире российского космического агентства "Роскосмос" показали, как капсула с Кох, итальянским астронавтом Лукой Пармитано и российским космонавтом Александром Скворцовым приземлилась на заснеженном поле в Казахстане в четверг.
41-летняя инженер из Мичигана впервые вошла в историю космоса в октябре прошлого года, когда она вместе с астронавткой Джессикой Меир завершила первый в истории выход в открытый космос, осуществленный только женщинами.
Кох поднялась на борт космической станции в марте прошлого года. Ее запланированная сначала на шесть месяцев миссия впоследствии была продлена почти до годового срока.



Теги: женщина, NASA, рекорд, МКС, астронавт
 
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