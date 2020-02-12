Samsung представила новые флагманы Galaxy S20

12.02.2020 09:00

Во вторник, 11 февраля, на презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила флагманские телефоны серии Galaxy S20, сообщает СТРАНА.ua.

В Сан-Франциско показали три модели: базовый Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Главная их особенность, которую подчеркнул производитель, это новая система камер с поддержкой записи видео 8К. Также среди характеристик флагманов - поддержка 5G, огромные объемы памяти и высокопроизводительный процессор.

Все три модели работают на ОС Android 10 с новой оболочкой One UI 2.0. Во всех новинках для европейского рынка будет процессор Exynos 990. В некоторых странах, например, в США, появятся модификации со Snapdragon 865.

Флагманы в новой линейке оснащены изогнутыми дисплеями диагональю от 6,2 до 6,9 дюйма с врезанными фронтальными камерами и встроенными ультразвуковыми сканерами отпечатков пальцев. Общее для всех трех моделей - поддержка HDR10+, частоты обновления экрана 120 Гц и частоты считывания сенсора 240 Гц, что делает картинку более динамичной, а скроллинг плавным.

Емкость аккумулятора - от 4000 до 5000 мА*ч в зависимости от модели.

В Украине смартфоны появятся в продаже с 12 марта по следующим ценам: