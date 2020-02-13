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Facebook удалил созданную спецслужбами РФ сеть антиукраинских аккаунтов
Администрация Facebook удалила три несвязанные друг с другом сети учетных записей, которые скоординировано распространяли недостоверную информацию. Одна из этих сетей была создана в России и ориентирована на украинских пользователей, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Антиукраинская группа состояла из 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четырех учетных записей в Instagram. Все они удалены за нарушение политики соцсети о недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела независимых стран.
Создатели сети выдавали себя за жителей Украины, используя поддельные учетные записи. Некоторые из них представлялись журналистами или общественными активистами и пытались связаться с политиками, журналистами и другими деятелями.
На страницах сети размещалась фейковая информация об украинской политике, катастрофе малайзийского авиалайнера в Украине, действиях РФ в Сирии и оккупированном Крыму и др.
Теги: Россия, Facebook, удаление, спецслужбы, аккаунт
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